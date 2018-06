19. Juni 2018, 22:11 Uhr Dachau Arbeiterwohlfahrt bringt Frauen zusammen

Was bedeutet "Frauen unterwegs?" Die Arbeiterwohlfahrt im Landkreis will mit interessierten Frauen und ihren Kleinkindern Ausflüge machen und die Umgebung erkunden: Picknicks machen, Brot backen auf dem Bauernhof, gemeinsam auf dem Markt einkaufen, Schlitten fahren auf dem Monte Kienader - einfach unterwegs sein. So sollen die Frauen in entspannter Atmosphäre Freundschaften knüpfen, Abwechslung vom Alltag genießen und das Dachauer Land sowie die schönsten Plätze Münchens kennen lernen, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Es beginnt mit einem Frühstück im Mehrgenerationenhaus in Dachau am 29. Juni um 9.30 Uhr. Auf dieser Veranstaltung werden das Projekt sowie die ersten Ausflugsziele vorgestellt. Der erste am 16. Juli führt in den Botanischen Garten, zum zweiten Ausflug in den Sommerferien am 4. September besuchen die Teilnehmerinnen das Museum "Mensch und Natur" in München. Das Projekt leiten die Politologin Sophia Hoch (Leiterin des AWO-Projekts "Interkultureller Dialog" ) und die ehrenamtliche Mitarbeiterin Afaf Al-tashi.