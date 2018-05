27. Mai 2018, 23:02 Uhr Bundesweite Zählung Vogelschützer rufen Insektensommer aus

Unter dem Motto "Zählen, was zählt" startet der LBV zusammen mit seinem bundesweiten Partner NABU das neue Citizen Science-Projekt "Insektensommer" und ganz Bayern ist dazu aufgerufen, an der Aktion teilzunehmen. Es ist die erste bundesweite Insektenzählung, die in Deutschland stattfindet. " Jede und jeder kann mithelfen und das Summen, Brummen und Krabbeln in seinem Heimatort und ihrer Stadt dokumentieren. Wer Insekten und ihren Lebensraum kennenlernt, kann sie auch besser schützen", wirbt der LBV-Vorsitzende Norbert Schäffer für die Aktion. In Deutschland leben schätzungsweise 33 000 verschiedene Insektenarten, die wichtiger Bestandteil des Ökosystems sind. Vom 1. bis 10. Juni sowie vom 3. bis 12. August sind alle Naturfreunde aufgerufen, sich am besten mit Hilfe einer Becherlupe auf Insektensuche zu begeben. Das Beobachtungsgebiet soll nicht größer sein als etwa zehn Meter in jede Richtung vom eigenen Standpunkt aus, gezählt werden sollte eine Stunde lang. Die Ergebnisse können online unter www.lbv.de/insektensommer gemeldet werden.