14. März 2018, 22:14 Uhr Bürgertreff Ost "Ostival" mit sechs Bands

Der Bürgertreff Ost veranstaltet am Samstag, 17. März, das achte "Ostival". Wie in den vergangenen Jahren treten an dem Abend wieder mehrere Bands live auf, von Folk bis Metal: Crossfire, Lost Rose, Sixtonic, Kalapi, Saiteneinsteiger und Rapian. Alle Bands spielen ehrenamtlich. Weitere Informationen unter www.buergertreff-ost.de. Das Ostival findet im Adolf-Hölzel-Saal am Ernst-Reuter-Platz in Dachau statt. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.