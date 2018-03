13. März 2018, 22:01 Uhr Bündnis für Karlsfeld Mit dem Radl nach Ludwigsfeld

Die mögliche Brückenquerung über den Würmkanal als Fuß- und Radwegverbindung von Karlsfeld zur Siedlung Ludwigsfeld in München ist Schwerpunktthema des Bürgergesprächs mit dem Bündnis für Karlsfeld am Freitag, 16. März. Bürger können ihre Fragen und Anliegen vorbringen und mit den Gemeinderäten des Bündnis für Karlsfeld besprechen. Nach einer Informationsveranstaltung vergangene Woche im Jugendtreff in Ludwigsfeld durch die Initiative Urbanes Wohnen e. V. liegen Informationen vor, die es Wert sind, zu betrachten und weiter zu verfolgen. Beginn in der Sportgaststätte in Karlsfeld an der Jahnstraße ist um 20 Uhr. Nächstes Treffen am 21. April.