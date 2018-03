19. März 2018, 22:00 Uhr Büchermarkt in Markt Indersdorf Bücher kaufen, Museum erhalten

Zugunsten der Erhaltung des Mesnergebäudes und des Museums im Augustiner-Chorherrenstift in Markt Indersdorf veranstaltet der Heimatverein am Wochenende vom 24. und 25. März erneut den Büchermarkt in der Aula der Mittelschule Markt Indersdorf am Wittelsbacher Ring. Geöffnet wird um 10 Uhr, am Samstag wird bis 17 Uhr verkauft, am Sonntag bis 16 Uhr. Etwa 25 000 Bücher der verschiedensten Genres werden angeboten, vom Krimi bis zum Backbuch. Auch DVDs und Spiele sind darunter. Das meiste in hoher Qualität, betonen die Organisatoren. Zum Büchermarkt gehört auch eine Cafeteria-Ecke.