3. Juni 2018, 22:05 Uhr Brot und Butter Kunst für die Rathausküche

Florian Marschall (l.) und Martin Off in der Teeküche.

Jeweils fünf Werke der Dachauer Künstler Florian Marschall und Martin Off zieren fortan den Gemeinschaftsraum mit Küche im Rathaus. Thematisch passen die eigens von der Stadt in Auftrag gegebenen Bilder hervorragend in ihre neue Umgebung und zu den Mittagspausen der städtischen Angestellten: Schwarz, weiß und feingraue Zwischentöne sind die charakteristischen Farben Marschalls, seine Tuschbilder im Rathaus setzen Brot und Butter in Szene. Martin Off, wie Marschall Mitglied der Künstlervereinigung Dachau (KVD), hat filigrane Paper Cuts angefertigt, die sich humorvoll mit dem Thema Kochen und Essen beschäftigen. Kunst im Rathaus hat seit 1996 Tradition - mehrere hundert Werke regionaler und internationaler Künstler sowie ehemaliger Dachauer Kunststipendiaten hat die Stadt seither aus einem eigenen Etat angekauft.