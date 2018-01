1. Januar 2018, 21:47 Uhr Brand Feuerwehr löscht brennenden Baum









Das neue Jahr war noch keine halbe Stunde alt, da rückte die Feuerwehr Dachau zum ersten Einsatz aus: In der Liegnitzer Straße brannte ein Baum, vermutlich durch einen Feuerwerkskörper entzündet. Wie Wolfgang Reichelt, Sprecher der Feuerwehr, berichtet, konnten die Flammen rasch gelöscht werden. Drei weitere Male rückte die Feuerwehr aus. Vormittags löste ein privater Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus in der Lilienstraße zwei Mal Fehlalarm aus. Zudem wurden die Hilfskräfte um 10.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Münchner-, Schiller- und Bahnhofstraße gerufen. Dort musstem sie einen Pkw von der Straße schieben und diese reinigen.