18. März 2018, 22:02 Uhr "Blues is a feeling" Big Daddy Wilson kommt nach Dachau

Die Konzerte des Blues-Musikers Big Daddy Wilson in den Clubs sind stets ausverkauft und das mittlerweile seit 25 Jahren. Während dieser Jahre tourte Wilson durch die ganze Welt. Er hatte das Privileg, in mehr als 15 unterschiedlichen Ländern zu singen in vielen Clubs, Theatern, Festivals, im Radio und TV. Entsprechend stolz sind die Veranstalter von Prittlstock, dass es ihnen gelungen ist, den Musiker mit der magischen Stimme nach Dachau zu holen. Big Daddy Wilson tritt am Samstag, 21. April, um 20 Uhr in der Dachauer Kulturschranne auf. Sein aktuelles Album "Neckbone Stew" erhielt 2017 den Preis der deutschen Schallplattenkritik. Das Jahr 2018 wird ein ganz besonderes mit einem neuen Sampler seiner schönsten Stücke. "Blues is a feeling" sagt Big Daddy Wilson. "Feel me!" Auf der Tour 2018 begleiten ihn der Gitarrist Cesare Nolli, sein Bassist Paolo Legramandi und der Drummer Nik Taccori. Wer Big Daddy Wilson live erleben will, sollte sich beeilen: Mehr als 70 der 100 verfügbaren Karten sind bereits verkauft. Tickets gibt es unter www.prittlstock-onlineshop.de, prittlstock@gmx.de oder unter 0175/202 74 49.