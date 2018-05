22. Mai 2018, 21:45 Uhr Bildungseinrichtung Solide Finanzlage bei der VHS Petershausen

Die finanzielle Situation der Volkshochschule (VHS) Petershausen ist trotz neuer Investitionen nach wie vor gut. Dies wurde bei der Mitgliederversammlung der Bildungseinrichtung für Erwachsene deutlich. Vorstand und Geschäftsleitung gaben den anwesenden Mitgliedern einen Überblick über das vergangene Jahr. Die VHS Petershausen finanziere sich neben staatlichen und kommunalen Zuschüssen zu einem sehr hohen Anteil durch die Kurseinnahmen, so die Geschäftsleitung. Auch im Jahr 2017 seien die Kurse gut belegt gewesen. Insgesamt bot die VHS 1765 Kurstage an, die von insgesamt 2437 Teilnehmern wahrgenommen wurden. Mit neuen Kursangeboten wie Balance Swing, Cantienica und Faszientraining folge die VHS auch den aktuellen Trends. Außerdem bot die VHS spezielle Sprachkurse für Urlaubsreisen an, die gut angenommen wurden. Häufig weckten diese Crashkurse das Interesse an einem aufbauenden Sprachkurs, so die Geschäftsleitung.

Petershausens Bürgermeister Marcel Fath (FW) informierte die Mitglieder und den Vorstand über die Schulerweiterung und die sich daraus ergebenden Konsequenzen für die VHS. Bisher stellt die Gemeinde der Volkshochschule kostenlos Räume in der Grundschule für ihre Kurse zur Verfügung. Durch die bevorstehenden Baumaßnahmen wird dies nur noch eingeschränkt möglich sein. Bis der Neubau fertiggestellt ist, muss sich die VHS flexibel zeigen und einiges umplanen. Wenn die Schulerweiterung beendet ist, kann die Volkshochschule mit anderen Petershausener Vereinen neue Räume nutzen. Künftig werden Volkshochschule und Sportverein kooperieren. Auch mit anderen Petershausener Vereinen soll künftig enger zusammengearbeitet werden.