12. Juni 2018, 22:15 Uhr Bezirkstagswahl Freie Liste Oberbayern sammelt Unterschriften

Die Freie Liste Oberbayern (FLO) ist eine unabhängige Wählergruppe, die erstmals zur Bezirkstagswahl am 14. Oktober antritt. Direktkandidat im Landkreis Dachau ist Kreisrat Sebastian Leiß. Um die Zweitstimme bewerben sich Kreis- und Stadtrat Edgar Forster, Kreis- und Stadtrat Robert Gasteiger und Stadtrat Horst Ullmann. Damit die FLO zur Wahl zugelassen wird, benötigt sie oberbayernweit 2000 Unterstützungsunterschriften. Die FLO sammelt deshalb am Samstag, 16. Juni zwischen 10 und 12 Uhr Unterschriften in Dachau auf der Münchner Straße, Ecke Langhammerstraße.