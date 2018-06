11. Juni 2018, 22:03 Uhr Bezirksmuseum Schätze entdecken und selber machen

Was war den Menschen früher wichtig, was waren ihre Schätze? Dieser Frage geht das Bezirksmuseum Dachau in seiner Reihe "Mit Oma und Opa ins Museum" am Donnerstag, 14. Juni, von 16 bis 18.15 Uhr in der Augsburger Straße 3 nach. Mit Glitter, buntem Papier und Stoffen verzierte Heiligenfiguren waren früher gehütete Kostbarkeiten. Wertvolle Rosenkränze, zierliche Andachtsbilder und von Wallfahrten mitgebrachte Andenken wurden unter Verschluss aufbewahrt. Nach einem Besuch im Museum fertigen die Teilnehmer selbst eine kleine Kostbarkeit an. Teilnahmegebühr zwölf Euro pro Erwachsenem mit bis zu zwei Kindern, jede zusätzliche Person fünf Euro. Anmeldung unter 08131 / 56 75-13 oder verwaltung@dachauer-galerien-museen.de.