15. Juni 2018, 22:00 Uhr Bezirksmuseum Führung durch Theaterausstellung

Das Bezirksmuseum Dachau in der Augsburger Straße 3 bietet am Donnerstag, 21. Juni, um 20.30 Uhr eine Abendführung durch die Ausstellung "Alles Theater!" an. Führung inklusive Eintritt zehn Euro. Anmeldung unter 08131/56 75-13 oder verwaltung@dachauer-galerien-museen.de.