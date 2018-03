2. März 2018, 22:04 Uhr Bewerbungsfrist läuft Ehrenamtliche Richter gesucht

Im gesamten Landkreis werden derzeit Schöffen gesucht. Ohne diese Laienrichter kann kein Schöffengericht ein Urteil fällen. Schöffen sind ehrenamtliche Richter am Amtsgericht und bei den Strafkammern des Landgerichts. Das verantwortungsvolle Amt eines Schöffen verlangt in hohem Maße Unparteilichkeit, Selbständigkeit, Reife und geistige Beweglichkeit. Schöffen nehmen insofern ein wichtiges und bedeutendes Ehrenamt in unserer Gesellschaft wahr. Für die Amtsperiode der Jahre 2019 bis 2023 erstellt die Stadt Dachau eine Vorschlagsliste, die dann vorbereitend für die Wahl an das Amtsgericht weiter geleitet wird. Wer Interesse an dieser verantwortungsvollen Aufgabe hat und einige Voraussetzungen erfüllt, kann sich direkt an die Stadt Dachau wenden. Einwohner anderer Landkreisgemeinden können sich an ihre Rathäuser wenden. Bewerber müssen die deutsche Staatsangehörigkeit haben und sind am 1. Januar 2019 mindestens 25 und nicht älter als 69 Jahre alt. Auf der Internetseite dachau.de kann ein Bewerbungsformular abgerufen werden. Dieses sollte ausgefüllt und mit Angabe von Beruf, vollständigem Namen, Geburtstag und -ort, sowie der Anschrift an die Stadt Dachau, Bürgerbüro, gesendet werden. Für Fragen steht das Bürgerbüro unter Telefon 08131/75 245 zur Verfügung.