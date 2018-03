2. März 2018, 22:04 Uhr Betreuung wird teurer Eltern müssen mehr bezahlen

Kindergartengebühren steigen in Altomünster um zehn Prozent

Der Altomünsterer Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung eine Erhöhung der Kindergarten-Gebühren beschlossen. Das sogenannte "Elternentgelt" wird zum neuen Kindergartenjahr, das am 1. September beginnt, um zehn Prozent angehoben. Und zwar linear für alle Eltern, unabhängig davon, wie viel Zeit ein Kind oder dessen Geschwister in einer der Einrichtungen verbringen. Betroffen sind von der Erhöhung die vier kommunalen Kindergärten in Oberzeitlbach, Pipinsried und Wollomoos sowie "Die kleinen Strolche" in Altomünster. Die neuen Preise sollen für die kommenden drei Jahre gelten. Die bisherige Gebührenordnung wurde 2015 beschlossen.

Amtsleiter Christian Richter begründete die Erhöhung mit den gestiegenen Personal- und Betriebskosten. Er hatte den Gemeinderäten zwei Varianten zur Entscheidung vorgelegt: Zum einen eine Erhöhung um fünf Prozent, die zu jährlichen Mehreinnahmen von rund 12 000 Euro im Jahr führen würden. Zum anderen eine Anhebung des Entgelts um zehn Prozent, die der Kommune zusätzliche 23 500 Euro einbringen würden. Gemeindekämmerer Michael Eggendinger stellte klar: "Wir verdienen damit kein Geld, sondern verringern nur das Defizit ein wenig."

Josef Haltmayr (SPD) schlug vor, auf die Erhöhung komplett zu verzichten. "Für die Gemeinde sind die 23 000 Euro Mehreinnahmen nicht viel, doch es gibt einige Menschen, für die 30 Euro im Monat eine Menge Geld sind." Mit dieser Position stand Haltmayr im Gemeinderat allein. Stattdessen entzündete sich eine Diskussion an einem Rabatt, der Marktgemeinde-Mitarbeitern gewährt wird. Sie zahlen zehn Prozent weniger als andere Eltern. Der Rabatt für die Mitarbeiter sollte weiterhin gelten. Wolfgang Grimm (CSU) sah darin ein finanzsystematisches Problem: "Statt die Gebühren zu reduzieren, sollte die Gemeinde ihren Mitarbeitern einen entsprechenden Zuschuss zahlen", schlug der Steuerberater vor. Richter griff die Idee auf und wird eine Umsetzung prüfen.

Bis auf Haltmayr stimmten alle Gremiumsmitglieder den neuen Elternentgelten zu. Laut Geschäftsleiter Christian Richter wird sich auch der Altomünsterer AOK-Kindergarten "Regenbogen" der Erhöhung anschließen. Die Gebühren im einzelnen: Eine Betreuungszeit von vier bis fünf Stunden kostet jetzt 93,50 Euro (bisher 85 Euro), fünf bis sechs Stunden kosten 112,20 Euro (102 Euro), sechs bis sieben Stunden kosten 130,90 Euro (119 Euro), sieben bis acht Stunden kosten 149,60 Euro, acht bis neun Stunden kosten 168,30 Euro und neun bis zehn Stunden 187 Euro (170 Euro).