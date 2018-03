1. März 2018, 22:10 Uhr Beteiligte sind sich einig Baubeginn für Polizei 2019

Die neue Dachauer Inspektion soll am Kennedy-Platz entstehen

Im Oktober 2019 könnte der erste Spatenstich für den Neubau der Polizeiinspektion (PI) Dachau gemacht werden. Das teilt der CSU-Landtagsabgeordnete Bernhard Seidenath mit. Am Montag habe es ein Gespräch zwischen Vertretern der staatlichen Hochbauverwaltung, des Innenministeriums, der Polizei und der Stadt Dachau gegeben. Dabei sei der Oktober des nächsten Jahres für den Baubeginn genannt worden. "Ein städtebaulicher Vertrag zwischen dem Freistaat Bayern und der Stadt Dachau soll demnach bis April oder Mai 2018 abgeschlossen werden. Angepeilt und als realistisch erachtet wird, dass der Aufstellungsbeschluss für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan im Dachauer Stadtrat anschließend noch vor der Sommerpause im Juni oder Juli 2018 getroffen wird. "Die entsprechenden Finanzmittel werden dann zur Verfügung stehen. Aus finanziellen Gründen wird sich der dringend erforderliche Umzug der Polizeiinspektion Dachau deshalb nicht verzögern", erklärte Seidenath.

"Ich bin über die große Einigkeit der Beteiligten froh und dankbar, das Projekt im Sinne der in Dachau beschäftigten Polizeibeamtinnen und -beamten mit Nachdruck voranzutreiben." Der Staat habe der Stadt detaillierte Pläne für das Grundstück auf dem Gelände der Bayerischen Bereitschaftspolizei am John-F.-Kennedy-Platz vorgelegt. Dachau soll laut Seidenath damit das modernste Polizeigebäude "weit und breit" erhalten. Je früher der Umzug von der Dr.-Höfler-Straße an den John-F.-Kennedy-Platz erfolgen kann, desto schneller kann der Staat auf dem bisherigen PI-Grundstück Staatsbedienstetenwohnungen errichten. Als realistischen Baubeginn hierfür nennt Seidenath das Jahr 2021. "So wird das Ganze eine runde Sache. Die Sicherheitssituation im Landkreis wird ebenso gestärkt, wie sich die Wohnungssituation entspannt."