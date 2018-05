22. Mai 2018, 21:45 Uhr Bessere Servicequalität Mehr Service für die Bürger

Landkreis will mit Fachhochschule noch enger zusammenarbeiten

Der Landkreis Dachau will durch eine noch engere Zusammenarbeit mit der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Recht (FH) in Hof eine Verbesserung der Servicequalität der Kreisverwaltung erreichen. Die Verwaltung wurde deshalb beauftragt, der Fachhochschule die Themen "Servicequalität", "Kundenzufriedenheit" und "Bürgerservice" aktiv für eine wissenschaftliche Arbeit anzubieten. Das hat der Kreisausschuss auf Antrag der Freien Wähler Dachau einstimmig beschlossen.

Kreisrat Sebastian Leiß hatte seinen Vorstoß damit begründet, dass die Verwaltung Dienstleister für die Bürger sei und die Prozesse mit einer wissenschaftlichen Evaluation noch weiter verbessert werden könnten. "Beide Einrichtungen, Landkreis und Hochschule, profitieren von einer Zusammenarbeit", erklärte er. Auch im Hinblick auf die eigenen Beamtenanwärter im gehobenen Dienst könnten diese die theoretische Ausbildung in Hof und die Praxis am Dachauer Landratsamt so in idealer Weise verbinden.

Die Kreisverwaltung betonte während der Diskussion im Kreisausschuss, dass sie in den vergangen Jahren bereits etliche Maßnahmen zur Steigerung und Überprüfung der Servicequalität umgesetzt habe. Genannt wurden konkret die elektronischen Rückmeldungen zur Servicequalität in der Kfz-Zulassungsstelle. Die Zufriedenheit mit der Wartezeit erreichte dort im Jahr 2017 einen Wert von 63 Prozent - ein Wert, der aus Sicht der Kreistagsfraktion der Freien Wähler Dachau durch weitere Maßnahmen wie etwa die Übertragung von Aufrufnummern und Wartezeiten ins Internet weiter erhöht werden müsse.