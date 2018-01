2. Januar 2018, 22:00 Uhr Bergkirchen Von der tief stehenden Sonne geblendet









Feedback

Von der tief stehenden Sonne geblendet hat eine 62-jährige Motorradfahrerin aus München am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 471 ein vor ihr stehendes Auto übersehen. Der 38-jährige Fahrer des Wagens hatte der Polizei Dachau zufolge auf Höhe des Gewerbegebietes Gada an der roten Ampel angehalten. Die Motorradfahrerin fuhr mit geringer Geschwindigkeit auf den Wagen des 38-Jährigen auf und verletzte sich dabei leicht am linken Sprunggelenk. Am Motorrad sowie am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.