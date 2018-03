13. März 2018, 22:01 Uhr Bergkirchen Vollsperrung der A 8 wegen zwei Unfällen

Wegen Unfällen am Stauende im morgendlichen Berufsverkehr wurde die Autobahn A 8 zwischen Stuttgart und München am Dienstagmorgen vollgesperrt. Gegen 8.15 Uhr erkannte eine Autofahrerin zu spät, dass der vor ihr fahrende Wagen abbremste. Sie wich nach links in die Betonschutzwand aus. Von dort wurde ihr Auto gegen den vor ihr fahrenden Wagen geschleudert. Die Fahrerin und ihr Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Auch ein weiterer nachfolgender Fahrer reagierte zu spät, wich nach rechts aus und kollidierte mit einem anderen Fahrzeug. Wegen erster Mitteilungen über einen schweren Verkehrsunfall wurden die Feuerwehren Wiedenzhausen und Odelzhausen alarmiert und ein Rettungshubschrauber angefordert. Wegen der Landung des Helikopters wurden die Fahrspuren Richtung München gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 30 000 Euro. Der Rückstau reichte bis Odelzhausen.