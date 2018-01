3. Januar 2018, 21:51 Uhr Bergkirchen Unfall an der Indersdorfer Gabel









Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden kam es am Dienstag gegen 11.10 Uhr an der sogenannten Inderdorfer Gabel, der Kreuzung der Staatsstraßen 2047 und 2050 im Gemeindebereich Bergkirchen. Ein 87-jähriger Autofahrer kam aus Richtung Markt Indersdorf und wollte an der Einmündung links Richtung Dachau abbiegen. Hierbei übersah der Fahrer die aus Richtung Dachau kommende 63-jährige Fahrerin und nahm ihr die Vorfahrt. Bei dem darauf folgenden Zusammenstoß der beiden Autos wurde glücklicherweise niemand verletzt, doch beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von 25 000 Euro.