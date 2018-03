6. März 2018, 21:54 Uhr Bergkirchen Mobilfunknetz für Kreuzholzhausen

Mal schnell das Handy rausholen, um die neuesten Nachrichten zu checken oder - ganz altmodisch - schlicht einen Anruf tätigen? Keine Chance in Deutenhausen oder Kreuzholzhausen. Denn in den beiden Dörfer westlich von Bergkirchen gibt es bislang so gut wie kein Mobilfunk-Netz. Fast 800 Einwohner sind betroffen, gerade in Notfällen kein gutes Gefühl. Doch jetzt soll diese Lücke im Funknetz geschlossen werden. Die Telekom wird einen Sendemast aufstellen, die Gemeinde das notwendige Grundstück, das günstig auf einer Anhöhe liegt, an das Unternehmen verpachten. "Wieder ein weißer Fleck weniger", hofft Bürgermeister Simon Landmann (CSU).