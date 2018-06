17. Juni 2018, 21:51 Uhr Beratung Hilfe bei Schlafstörungen

Amperklinium Dachau informiert über Behandlungsmöglichkeiten

Einschlafprobleme, Schlafwandeln, Schnarchen oder Atemaussetzer in der Nacht: Schlafstörungen haben viele Gesichter und zahlreiche Gründe. André Martin, Funktionsoberarzt im Bereich Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde am Helios Amper-Klinikum Dachau, informiert am Mittwoch, 20. Juni, beim Gesundheitsforum über die Symptome und Ursachen von Schlafstörungen. Zudem stellt der Experte, der seine Patienten in Zusammenarbeit mit dem Schlafmedizinischen Zentrum im Amper-Klinikum behandelt, verschiedene Formen von Schlafstörungen vor und berichtet über die wichtigsten Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten. Im Anschluss steht der Referent für Fragen zur Verfügung. Die Veranstaltung findet im Tagungszentrum (Untergeschoss) des Helios Amper-Klinikums Dachau statt und beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Nicht nur der Körper regeneriert sich in der Schlafenszeit, auch das Gehirn verarbeitet das Erlebte in der Nacht. Bleiben die erholsamen Phasen aus, hat dies meist Auswirkungen auf verschiedenste Bereiche des täglichen Lebens.