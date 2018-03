16. März 2018, 21:54 Uhr Beeindruckende Lesung Eine Nacht unter Elfen

Wie der Karlsfelder Willi Lettmair den Tod seines Kindes verarbeitet

Von Walter Gierlich, Karlsfeld

Es gibt die unterschiedlichsten Arten, mit dem Verlust eines geliebten Menschen zurechtzukommen. Der Karlsfelder Willi Lettmair hat eine ungewöhnliche, aber großartige Möglichkeit gefunden, um den Tod seiner ersten Tochter Elena zu bewältigen, die 1993 bei der Geburt starb. Er lässt das Kind in dem von ihm geschriebenen Hörspiel "Elenas Nacht", zu dem er auch die Musik komponiert hat, in einer "Anderwelt" voller Elfen, Trolle, Nymphen und Drachen wieder aufleben. Verfasst hat er die Geschichte bereits vor vielen Jahren, doch hat es lange gedauert, bis daraus die Hörspielfassung entstehen konnte, die er auf CD veröffentlicht hat.

Einen etwas mehr als eine Stunde langen Auszug daraus gab es am Donnerstagabend bei einer Live-Lesung in der mit etwa 50 Besuchern brechend vollen Karlsfelder Buchhandlung "Blätterwerk". Einzelne von den Liedern, die die Handlung umrahmen und von Lettmair selbst, seiner Tochter Sophie und Anna Zöbeley gesungen werden, kamen von der CD. Wie auf der CD las der professionelle Sprecher Christian Reimer im Buchladen alle Rollen des Textes und ließ dabei die Zuhörer staunen über seine unglaubliche Modulationsfähigkeit, die den Klang einer winzigen Elfe ebenso herbeizuzaubern vermochte wie den tiefen Bass eines riesigen Drachens.

Die fantastische Geschichte handelt von dem mutigen und neugierigen Mädchen Elena, das sich angeregt durch ein altes Buch ihres Onkels in einer Sommersonnwendnacht auf den Weg in den nahen Wald macht. Dort begegnet sie allerlei Fabelwesen, die sie in ihre Welt einladen. Die Trolle, Elfen, Nymphen und Drachen wollen mit der oft bösen und grausamen Menschenwelt nichts mehr zu tun haben. Nur einmal im Jahr, jeweils zur Mittsommernacht, darf ein einziges menschliches Wesen ihr buntes, friedliches und märchenhaftes Paralleluniversum betreten und kennenlernen. Elena erfährt, dass die Fabelwesen einst in einer blutigen Schlacht die bösen Mächte besiegt haben. Alle, bis auf deren Anführer "Seelenfänger", der nach vielen, vielen Jahren plötzlich in Elenas Nacht wieder auftaucht und den der Drache "Dragsil" endgültig bezwingt. Das glückliche Ereignis wird von den mythischen Wesen ausgiebig gefeiert. Nur eine dunkle Gestalt bleibt dabei abseits, der Gevatter Tod, der in der Menschenwelt tabu ist, obwohl er doch zum Leben dazugehört. Als der Sonnenaufgang naht, muss Elena wieder zurück in die Menschenwelt, ist die magische Nacht vorbei, die sie nie vergessen wird. Ein hübsches Hörspiel für Erwachsene und Kinder ab zehn Jahren.

Wer die Live-Lesung verpasst hat, kann sich die Doppel-CD anhören, die im "Blätterwerk" erhältlich ist, oder auf der Internetseite www.elenas-nacht.de bestellen.