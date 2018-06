10. Juni 2018, 22:05 Uhr Bau- und Planungsausschuss Stadträte diskutieren Rathaus-Erweiterung

Das neue Gewerbegebiet, das an der Schleißheimer Straße 100, auf dem früheren Seebergelände entstehen soll, hat von den Anwohnern und selbst von Behörden der Stadt einigen Widerspruch erfahren. Nun wird der Bebauungsplan erneut im Bau- und Planungsausschuss des Dachauer Stadtrats am Dienstag, 12. Juni, behandelt. Außerdem muss die Stadt zum Gewerbegebiet östlich der Bajuwarenstraße in Karlsfeld Stellung beziehen. Über einen Rathaus-Erweiterungsbau am Max-Mannheimer-Platz wird der Haupt- und Finanzausschuss am Mittwoch, 13. Juni, beraten. Die stärkste Fraktion, die CSU, hat sich bereits gegen den von Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) bevorzugten Standort ausgesprochen. Auch vom Bündnis ist hier diesmal wohl keine Hilfe zu erwarten. Beginn der öffentlichen Sitzungen im Rathaus ist jeweils um 14.30 Uhr.