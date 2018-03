9. März 2018, 22:03 Uhr Ausstellung Mit Satire gegen Rechtspopulismus

Im kommenden Jahr will die Stadt in Kooperation mit dem Kreisjugendring eine Wanderausstellung über Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit in Karikatur und Satire in Dachau zeigen. Darauf hat sich der Kulturausschuss des Stadtrats verständigt. Die Ausstellung mit dem Titel "Oh, eine Dummel!" vereint rund 60 aktuelle Karikaturen von namhaften Künstlern sowie satirische Fernseh- und Filmbeiträgen. Sie soll Ausstellungsbesuchern den "typischen, allzu simplen rechtspopulistischen und rechtsextremen Problemlösungsversuchen und Argumentationsweisen auseinandersetzen und so deren gefährlichen Gehalt offenlegen". Den Antrag im Ausschuss hatte das Bündnis für Dachau gestellt. Allerdings trug sich der Runde Tisch gegen Rassismus, dem auch die Stadt angehört, und der Kreisjugendring Dachau ohnehin bereits mit Plänen, eine Ausleihe dieser Ausstellung zu organisieren. Offen ist noch, wo die relativ umfangreiche Ausstellung gezeigt wird. Im Gespräch sind unter anderem das Max-Mannheimer-Haus oder die Kleine Altstadt Galerie.