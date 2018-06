15. Juni 2018, 22:00 Uhr Ausgezeichnet Dachauer Bronze-Brüder

Benjamin und Fabian Darabi Far Dritte bei "Jugend musiziert"

Benjamin und Fabian Darabi Far sind nicht nur die einzigen der 13 Teilnehmer aus dem Landkreis, die es bis in die Endrunde des Bundeswettbewerbs von "Jugend musiziert" geschafft haben, die 12 und 15 Jahre alten Brüder errangen am Ende sogar einen dritten Platz. Das Duo trat in der Altersgruppe III für "Klavier vierhändig oder an zwei Klavieren" an und bekam von der Jury 20 Punkte. Die Erstplatzierten - übrigens alles junge Pianistinnen - kamen auf 24 Punkte. Hinter dem Erfolg der jungen Dachauer stecken viel Talent und nicht weniger Fleiß. Jeden Tag üben Benjamin und Fabian zwischen ein und zwei Stunden am Klavier, am Wochenende sogar länger. Auch die kleine Schwester Isabel ist hochmusikalisch, sie spielt Geige. Manchmal üben alle gleichzeitig "Man kommt sich dann hier vor wie in einer Musikhochschule", sagt die Mutter. Wie man sieht, ist das Haus der Darabi Fars eine erstklassige private Musikhochschule.