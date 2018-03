8. März 2018, 21:56 Uhr Aus dem Polizeibericht Jugendlicher randaliert an einer Tankstelle

Ein junger Mann randalierte am Mittwochabend an einer Dachauer Tankstelle, beschädigte eine Leuchtreklame und schlug einen Passanten, das teilt die Polizeiinspektion Dachau mit. Gegen 22 Uhr fing der 19-Jährige an der Tankstelle an zu randalieren. Passanten, die den Randalierer ansprachen, wurden von ihm aggressiv angegangen. Der junge Mann lief dann weg, konnte aber bei einem nahegelegenen Fast Food Restaurant von diesen Passanten eingeholt und gestellt werden. Dabei schlug der Randalierer einen der Männer mit der Faust ins Gesicht und verletzte diesen. Kurz danach trafen die hinzugerufenen Polizeibeamten ein und nahmen den Jugendlichen in Gewahrsam. Dabei stellten sie auch fest, dass der 19-Jährige betrunken war. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachschädigung und Körperverletzung.