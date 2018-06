8. Juni 2018, 22:01 Uhr Aufkochen im Dachauer Land Das Beste gibt's dahoam

Du kochst für mich, ich koche für dich: Lebensmittel aus dem Landkreis stehen beim Tag der Regionen im Mittelpunkt

Wie gehen wir mit unseren Lebensmitteln um? Welchen Wert haben regionale und nachhaltige Produkte? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt des 20. Tags der Regionen im Landkreis, der am Mittwoch, 3. Oktober, zum Thema "Lebens-Mittel-Punkt - Das Beste gibt's Dahoam" am Petersberg stattfinden wird. Dort ist am Sonntag, 24. Juni, um 9.30 Uhr auch die Auftaktveranstaltung unter dem Motto "Aufkocht werd im Dachauer Land" geplant. Landrat Stefan Löwl lädt zu Weißwürsten und Brezn ein, die im Landkreis hergestellt wurden.

Im Jubiläumsjahr des Tags der Regionen soll eine besondere Aktion auf die 20. Veranstaltung aufmerksam machen: Unter dem Titel "Aufkocht werd im Dachauer Land" sollen Bürger vor allem über die Sozialen Medien aufgefordert werden, für Gäste zu kochen. Mit ausschließlich regionalen und saisonalen Produkten oder mit Lebensmittelresten. Nach dem Weißwurstfrühstück will Landrat Löwl weitere Gastgeber nominieren, die zu einem Essen einladen sollen. Nach dem Schneeballprinzip sollen sich weitere Einladungen ergeben. Bedingung der Aktion ist: Das Essen wird ausschließlich aus regionalen und saisonalen Produkten oder aus Resten von den Vortagen zubereitet. Nach dem Essen sollen die Beteiligten ein kurzes Statement zum Thema abgeben. Es kann auf der eigenen Facebook-Seite und auf https://www.facebook.com/TdRPetersberg unter dem Hashtag #aufkochtwerd gepostet werden. Landrat Stefan Löwl freut sich über jeden Gedanken zu diesem Thema.

Anstelle von Gastgeschenken kann der Gastgeber Spenden sammeln, die an gemeinnützige Organisationen aus dem Landkreis verteilt werden. Wer mitmachen will, soll sich bis spätestens Dienstag, 19. Juni, melden.