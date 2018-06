19. Juni 2018, 22:11 Uhr Auf 359 Quadratmetern "Deplatzierter Luxus"

Stadträte lehnen mehrheitlich einen Bürgergarten an der Thoma-Straße ab. Sie wollen das Areal für Wohnungen nutzen

Von Viktoria Großmann, Dachau

Muss man wirklich auf jedes noch so kleine Fleckchen Land Wohnungen quetschen? Dachaus Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) findet: Nein, das muss man nicht. Vor allem, wenn sich der Aufwand wirtschaftlich gar nicht lohnt. Hartmann möchte mit der Zeit gehen und in Dachau urbanes Gärtnern ermöglichen. Aus dem sogenannten Schmittinger-Garten an der Ludwig-Thoma-Straße angrenzend an den Lodererbach hätte er gern einen Bürgergarten gemacht. Pro Saison hätten sich 20 Dachauer um eine vier Quadratmeter große Parzelle zum Anbauen von Blumen, Gemüse oder Kräutern bewerben können. Allgemein wäre der Garten von der Abteilung Stadtgrün angelegt worden: mit Beerensträuchern, Obstbäumen, Wiese, Stauden wie aus dem Bauerngarten, dazu Nistkästen für Vögel und Insektenhotels. Ein kleiner bunter Garten auf 359 Quadratmetern.

"Das ist der Gipfel der Unvernunft", wetterte Liegenschaftsreferent August Haas (CSU) im Haupt- und Finanzausschuss. Das baufällige Wohnhaus auf dem Grundstück hatte die Stadt abreißen lassen. Haas erklärte, mit einer Grundfläche von 14 mal zehn Metern für einen Neubau könne man sehr wohl etwas anfangen. Drei Vollgeschosse sind nach Einschätzung der Verwaltung möglich. Der Platz müsse für Sozialwohnungen oder eine Obdachlosenunterkunft genutzt werden. CSU-Fraktionsvorsitzender Florian Schiller sprach von einem "deplatzierten Luxus" und erklärte, vier bis sechs Wohnungen könnten dort entstehen. Selbst der Grüne Thomas Kreß sprach sich für den Bau von Wohnungen aus. "Was sind maximal sechs Wohnungen im Vergleich zu den 200, die wir in den nächsten Jahren bauen werden?", sagte Sören Schneider (SPD). "Die Wohnungsproblematik lösen wir damit nicht", ergänzte Hartmann. Er sprach von einem "Riesenaufwand", der nicht im Verhältnis zum Ergebnis stehe. Grünflächen seien auch wichtig und sicher keine Vergeudung. Das Konzept der Stadtgärtnerei sei "sinnig und schlüssig". Umweltreferentin Sabine Geißler (Bündnis) lobte den Vorschlag, es könne "eine Perle für die Stadt sein". Selbst die Stadt München leistet sich solche Flächen für urbanes Gärtnern. Zum Vorbild hat sich Dachau allerdings die Kleinstadt Andernach am Rhein genommen. Der 30 000-Einwohner-Ort nennt sich "essbare Stadt". Ursprünglich wollte die Kommune nur Kosten für die Grünpflege sparen, heute werden fast 13 Hektar Fläche der Stadt gemeinschaftlich von Verwaltung und Einwohnern bewirtschaftet. Die Andernacher dürfen Blumen und Beeren pflücken. Was sie nicht ernten, wird von der Stadt verarbeitet und in einem Lädchen verkauft. Mittlerweile ist sogar Hühnerhaltung in der Stadt erlaubt. Verschiedene Auszeichnungen etwa der Deutschen Umwelthilfe und der Stiftung Lebendige Stadt hat der Ort in Rheinland-Pfalz dafür schon eingesammelt.

Die Dachauer Stadträte aber waren für dieses Experiment nicht zu gewinnen. "Dafür gibt es die Sonnengärten", sagte August Haas. Der Verein verpachtet Parzellen am Bahnhof, auf denen Hobbygärtner saisonweise auf 50 bis 100 Quadratmetern eigenes Gemüse anbauen können. Doch außer der SPD konnte sich kaum jemand für den Vorschlag erwärmen; mit neun zu sechs Stimmen wurde das Projekt Bürgergarten abgelehnt.