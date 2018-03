8. März 2018, 21:55 Uhr Auch im Landkreis Der Bau brummt

Beschäftigte erhalten höheren Mindestlohn

Die Bauunternehmen im Landkreis Dachau müssen sich auf höhere Lohnkosten einstellen. Auch für die 1320 Bauarbeiter aus dem Landkreis Dachau gilt von sofort an ein höherer Mindestlohn. Gelernte Maurer, Zimmerer und Installateure erhalten nun mindestens 14,95 Euro pro Stunde. Damit stehen am Monatsende 43 Euro mehr auf dem Lohnzettel - eine gute Nachricht für die Beschäftigten. Darauf hat die Industriegewerkschaft Bau hingewiesen.

Die IG Bau Oberbayern spricht von einem "wichtigen Schritt" für Tausende Beschäftigte in der Region. "Der Bau brummt. Die Geschäfte laufen so gut wie seit vielen Jahren nicht mehr. Jetzt bekommen die Bauarbeiter etwas von den steigenden Umsätzen ab", sagt Bezirksvorsitzender Michael Müller. An die Untergrenze von 14,95 Euro Stundenlohn müssen sich alle 155 Bauunternehmen im Landkreis Dachau halten.

Gestiegen ist außerdem der Helfer-Lohn auf dem Bau. Wer ohne abgeschlossene Berufsausbildung arbeitet, hat nun Anspruch auf einen Stundenlohn von 11,75 Euro. Müller: "Die Beschäftigten sollten jedoch genau prüfen, welche Bezahlung ihnen zusteht. Oft versuchen Betriebe, Facharbeiter mit dem Helfer-Lohn abzuspeisen. Doch das ist illegal", stellt Müller fest. Entscheidend für die fair bezahlte Arbeit auf dem Bau sei ohnehin nicht der Mindest-, sondern der Tariflohn. Dieser liegt zurzeit bei 19,51 Euro pro Stunde. Antworten auf alle Fragen rund um den Lohn bietet die Info-Hotline der IG BAU unter Telefon 0391 / 40 85 232.