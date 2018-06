19. Juni 2018, 22:11 Uhr Antrag im Gemeinderat Schwabhausener CSU fordert mehr Gewerbe

Die Schwabhausener CSU fordert neue Gewerbeflächen im Gemeindegebiet. Der Hintergrund: Es fehlten freie Grundstücke für ansiedlungswilligen Unternehmen, heißt es in einer Presseerklärung. Schwabhausen sei bei der Gewerbeansiedlung gegenüber anderen Gemeinden ins Hintertreffen geraten. "Wie bei den Wohnbauten in Schwabhausen geht auch bei den Gewerbeflächen die Flächennutzungsplanung zu langsam voran", meint der CSU-Fraktionsvorsitzende Florian Scherf aus. "Manche Gemeinderäte haben die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Wir dürfen uns nicht ausruhen und müssen die Entwicklung aktiv in die Hand nehmen. Intelligente, vorausschauende Konzepte sind auch das beste Mittel gegen Flächenfraß, der ja zurecht kritisch gesehen wird."

Um eine Datenbasis zu erhalten, soll eine Befragung unter den örtlichen Unternehmen und Freiberuflern durchgeführt werden. Zudem wünscht die CSU Unterstützung durch die Wirtschaftsförderung des Landkreises und die IHK einzuholen. Der Antrag wird zurzeit vom Bauamt geprüft und soll in einer der kommenden Sitzungen des Schwabhausener Gemeinderats behandelt werden. Die Verwaltung soll Vorschläge für funktional sinnvolle, zusammenhängende Flächen von drei bis 12 Hektar Größe zur Ausweisung als Gewerbegebiet erarbeiten - vor allem für kleine und mittelständische regionale Unternehmen in der Dienstleistung, in Handwerk, Forschung und Produktion sowie innovative Start-Ups.