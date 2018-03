8. März 2018, 21:55 Uhr Antrag der Freien Wähler Dachau Im Dienst des Bürgers

Hochschulen und Kreisverwaltung sollen kooperieren

Eine Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Kreisverwaltung könnte nach Ansicht der Freien Wähler Dachau den Bürgerservice verbessern. Die Kreistagsfraktion hat dazu einen entsprechenden Antrag an Landrat Stefan Löwl (CSU) gestellt. Die Kreisverwaltung, heißt es in dem Antrag des Fraktionsvorsitzenden Sebastian Leiß, soll künftig eine Zusammenarbeit mit Hochschulen suchen, um die Servicequalität im Landratsamt und seinen Außenstellen zu evaluieren und weiter zu verbessern.

"Die Optimierung von Serviceprozessen ist regelmäßig Thema von Vorlesungen sowie Forschungs- und Abschlussarbeiten, auch an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung. Insofern würden beide Einrichtungen, Landkreis und Hochschule, von einer Zusammenarbeit profitieren", meint Fraktionsvorsitzender Sebastian Leiß.

Er sieht die Kooperation auch vor dem Hintergrund positiv, dass der Landkreis künftig in die Ausbildung von Angestellten und Beamten mehr investieren wolle. Es sei vorteilhaft, wenn die kreiseigenen Beamtenanwärter sich während ihres Studiums in Hof praxisnah mit Servicequalität und Arbeitsabläufen des eigenen Dienstherren befassen könnten. Somit könne ein optimaler Praxisbezug geschaffen werden, von dem die künftigen Kreisbeamten und der Landkreis profitierten, argumentiert Leiß.

Die kontinuierliche Verbesserung der Servicequalität der Kreisverwaltung halten die Freien Wähler Dachau für nötig. Zwar hätten sich die Wartezeiten in der Kfz-Zulassungsstelle schon verkürzt. Nach Ansicht der Freien Wähler Dachau reicht das aber noch nicht aus. So fordert die Fraktion weiterhin eine Übertragung der Aufrufnummern und Wartezeiten ins Internet, damit Bürger die Wartezeiten sinnvoller nutzen können. Ein entsprechender Antrag aus dem Januar 2017 an das Landratsamt sei noch immer nicht in den Kreisgremien behandelt worden, bemängelt Sebastian Leiß.