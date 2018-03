20. März 2018, 21:58 Uhr Antike Komödie im Hoftheater Bergkirchen Der Traum von einer besseren Welt

Zum letzten Mal in dieser Spielzeit steht an diesem Freitag, 23. März, um 20 Uhr die antike Komödie "Wolkenkuckucksheim" auf dem Spielplan des Hoftheaters Bergkirchen. Auf der Bühne geht es ziemlich turbulent zu. Zwei Athener Bürger (Herbert Müller und Ansgar Wilk) steigen von der Erde ins Vogelreich, um bei der Königin der Vögel, dem Wiedehopf (Janet Bens), nach einer besseren Welt zu suchen. Kurzerhand gründen die drei ihren eigenen Staat, der ein märchenhaftes Reich des Friedens werden soll. Doch das erweist sich als nicht ganz so einfach. Die beiden Athener haben die Rechnung ohne die Königin gemacht, die ganz eigene Pläne verfolgt. Aber auch die beiden Athener sind nicht ohne Hintergedanken. In der Urform der europäischen Komödie baut das Hoftheater-Ensemble eine Brücke zwischen dem antiken Griechenland und der Gegenwart. Turbulent geht es auch am Ostersonntag im Hoftheater Bergkirchen zu. Hier hat die spanische Mantel- und Degenkomödie "Dame Kobold" von Calderon de la Barca Premiere. Am Dienstag, 27. März, lädt das Hoftheater um 19 Uhr zu einem Einführungsabend ein. Besucher bekommen auch Probenausschnitte aus dem Stück zu sehen. Der Eintritt ist frei. Karten gibt es unter 08131/326 400 oder mail@hoftheater-bergkirchen.de.