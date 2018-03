2. März 2018, 22:04 Uhr Anmeldung Führung durch das Dachauer Rathaus

Wer im Alten Sitzungssaal des Dachauer Rathauses an die Decke schaut, bekommt sehr viel zu sehen. Mehrere geschnitzte kleine Figuren wachen über die Sitzungen der Stadträte. Was es genau damit auf sich hat, werden die Gästeführerinnen Anni Härtl und Brigitte Fiedler auf einem Rundgang durch das Rathaus am Donnerstag, 22. März, erklären. Die Stadt Dachau veranstaltet die kostenlose Führung einmal im Jahr. Dabei erfahren die Gäste auch einiges über die Geschichte des Hauses, seine Architektur, seine Künstler und Ehrenbürger. Der große und der kleine Sitzungssaal sind für die Führung geöffnet. Die Führung beginnt um 17 Uhr, Treffpunkt ist vor dem Rathauseingang. Eine verbindliche Anmeldung ist erforderlich und ab sofort möglich unter der Telefonnummer 08131/75 286 oder direkt in der Tourist-Information am Rathausberg.