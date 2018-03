11. März 2018, 21:55 Uhr An der Amper Die Vorboten des Frühlings

"Vorfrühling an der Amper", so heißt eine Führung, die Gebietsbetreuer Sebastian Böhm anbietet. "In den noch kahlen Amperauen leuchten die Blüten des Seidelbasts, und viele Vogelarten machen schon lautstark ihre Revieransprüche geltend", erklärt Böhm, der für Teilnehmer auch Informationen zum Lebensraum Ampertal bereit hält. Treffpunkt zur zweistündigen Führung am Samstag, 17. März, ist um 13 Uhr der Parkplatz an der Amperbrücke Günding, Kanalstraße. Eine Anmeldung ist bis Freitag, 16. März, bei Sebastian Böhm unter der Handynummer 0173/590 44 10 oder per E-Mail an ampertal@gmx.de erforderlich.