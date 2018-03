8. März 2018, 21:55 Uhr Am 14. März Stadtwerke nicht erreichbar

Wegen Wartungsarbeiten an der Telefonanlage sind die Stadtwerke und die Dachau CityCom am Mittwoch, 14. März, von 15 Uhr an nicht zu erreichen. Für Notfälle und Störungen bleibt der Anschluss 08131/669003 erreichbar. Die Dauer kann nicht exakt vorhergesagt werden, da es sich um ein sehr umfangreiches Update handelt. Am Donnerstag, 15. März, sind alle Anschlüsse wieder erreichbar.