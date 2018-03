9. März 2018, 22:03 Uhr Altstadt Dachau Tausende Euro aus einer Bar gestohlen

In der Dachauer Altstadt wurde in eine Bar eingebrochen. Die Täter brachen einen Automaten auf und entwendeten Getränke, Tabakwaren und Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro. Außerdem verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von etwa 8500 Euro. Als Tatzeit gibt die Dachauer Polizei die "späten Morgenstunden" des Donnerstag an. Zeugen, die auffällige Beobachtungen im Bereich der Dachauer Altstadt gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 08131/5610 entgegen genommen.