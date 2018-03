21. März 2018, 22:00 Uhr Aktionstag Freie Schifffahrt mit Ehrenamtskarte

Um das Engagement der ehrenamtlich Tätigen zu würdigen, hat die Bayerische Schlösserverwaltung einen Aktionstag für Inhaber einer Ehrenamtskarte organisiert. Am Samstag, 7. April, können die Linienschiffe auf dem Königssee, Tegernsee, Starnberger See und Ammersee ganztägig kostenfrei von allen Karteninhabern genutzt werden. Außerdem, so teilt das Dachauer Landratsamt mit, gibt es für die betreffenden Personen freien Eintritt in das Gasteiger-Haus (Ammersee) und die Museen auf der Herreninsel (Chiemsee). Dort und in Sankt Bartholomä (Königssee) findet zudem ein spannendes Sonderführungsprogramm statt. Zur Sonderfahrt für Ehrenamtliche auf dem Starnberger See treffen sich die Karteninhaber mit einer Begleitperson um 14 Uhr am Werftgelände (Nepomukweg 4, Starnberg). Sie sind zu einer einstündigen Schiffsrundfahrt mit Brotzeit und Musik eingeladen. Aufgrund begrenzter Kapazitäten ist für die Sonderfahrt auf dem Starnberger See eine namentliche Anmeldung bis zum 3. April erforderlich. Per Mail unter der Adresse ehrenamtstag@seenschifffahrt.de oder telefonisch unter 08151/8061.