27. Mai 2018, 23:02 Uhr Aktionstag am Amper-Helios-Klinikum Vorsicht, Erreger

Dachauer Klinikum beteiligt sich an Kampagne "Saubere Hände"

Das Dachauer Klinikum beteiligt sich auch in diesem Jahr wieder an der nationalen Kampagne "Aktion Saubere Hände". Bei einem Aktionstag am Dienstag, 5. Juni, werden Klinikmitarbeiter, Patienten, Angehörige und interessierte Besucher zum Thema Händehygiene aufgeklärt.

Auf dem Smartphone, an der Türklinke oder in der U-Bahn: Bakterien und Viren sind überall zu finden und unsere Hände kommen tagtäglich in Kontakt mit ihnen. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO werden sogar rund 80 Prozent aller Infektionen über die Hände übertragen. Die Handhygiene stellt deshalb eine wichtige Maßnahme dar, um sich vor Krankheitserregern zu schützen. Besonders im Krankenhaus ist sie von großer Bedeutung, denn die Übertragung gefährlicher Erreger kann dadurch verhindert werden. "Vor allem die hygienische Händedesinfektion ist für die Patientensicherheit entscheidend und leistet darüber hinaus einen wichtigen Beitrag zum Schutz des medizinischen Personals", erklärt Konrad Trülzsch, Krankenhaushygieniker der Helios Amper-Kliniken Dachau und Indersdorf.

Richtiges Hände desinfizieren will gelernt sein: Deshalb informieren die Hygienefachkräfte Sandra Adwernat und Kerstin Raithel beim Aktionstag "Saubere Hände" am Dienstag, 5. Juni, zwischen 11 und 15 Uhr Klinikmitarbeiter, Patienten, Angehörige und interessierte Besucher zum Thema Händehygiene. An einem Infostand im Foyer des Klinikums erklären die Experten, wann die Händedesinfektion notwendig ist und wie die hygienische Händedesinfektion überhaupt richtig durchgeführt wird. Außerdem geben sie praktische Tipps und Hinweise zur Pflege und zum Hautschutz der Hände. Unter einer UV-Lampe können Interessierte außerdem selbst testen, wie effektiv ihre eigene Händedesinfektionstechnik ist. Bereits seit 2008 beteiligt sich das Helios Amper-Klinikum Dachau an der Kampagne, die auf der WHO-Kampagne "Clean Care is Safer Care" basiert und eine Verbesserung der Patientensicherheit zum Ziel hat.