11. Juni 2018, 22:03 Uhr ADFC-Tour Auf grünen Wegen nach München radeln

Der Radfahrerclub ADFC zeigt, wie man auf zwei Rädern auf grünen Wegen von Karlsfeld nach München gelangt. Geplant ist eine Radtour am Freitag, 15. Juni. Ziel des Ausflugs ist der Luitpoldpark in München-Schwabing, wo beim Brunnenwirt zur Mittagspause eingekehrt wird. Wer teilnehmen möchte, sollte sich um 10 Uhr vor der Gaststätte Paulaner Seegarten am Karlsfelder See einfinden. Geplant ist eine Rückkehr etwa gegen 15 Uhr. Die nächste Feierabendtour findet am Dienstag, 19. Juni, statt und beginnt am Vorplatz des Dachauer Bahnhofs, um 18.30 Uhr.