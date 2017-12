26. Dezember 2017, 22:00 Uhr Abgeordnete bringen Präsente Der beste Tag für ein Dankeschön









Politiker besuchen an Heiligabend Pfleger, Polizisten, Rotkreuzler und Busfahrer

Wie jedes Jahr sind an Weihnachten eine Menge Menschen im Landkreis Dachau an ihrem Arbeitsplatz, weil sie ihre berufliche Tätigkeit auch an den Feiertagen nicht ruhen lassen können. Darunter sind etwa die Pflegekräfte des Helios-Amperklinikums mit den Krankenhäusern in Dachau und Markt Indersdorf, die Betreuer im Kursana-Altenheim, die Polizeibeamten oder die Dachauer Busfahrer, die zwar einmal ohne Verkehrsstau ihre Routen fahren können, allerdings doch wie alle vielleicht lieber zu Hause bei ihren Familien wären. Für ihren Dienst an der Gemeindschaft dankten der Landtagsabgeordnete Bernhard Seidenath, die neue Bundestagsabgeordnete Katrin Staffler und Landrat Stefan Löwl (alle CSU) mit einem Besuch am Heiligabend.

"Tag und Nacht, werktags wie sonn- oder feiertags setzen sie sich für das soziale Miteinander und die Sicherheit in unserem Landkreis ein", erklärte Bernhard Seidenath Pflegern, Polizisten und Busfahrern. Bei Besuchen an Heiligabend dankten er, Katrin Staffler und Landrat Löwl diesen Menschen "für ihren so wichtigen Dienst für die Gemeinschaft". Für den Landtagsabgeordneten Bernhard Seidenath war es ein kleines Jubiläum: Bereits zum zehnten Mal überbrachte er am Nachmittag des 24. Dezember im Namen aller 150 000 Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Dachau denjenigen, die auch am Heiligabend nicht bei ihren Familien feiern, sondern statt dessen für alle da sind, weihnachtliche Präsente - in diesem Jahr dem Rettungsdienstpersonal von Bayerischen Roten Kreuz in Indersdorf, den Pflegern in den Amperkliniken sowie im Kursana-Altenheim in Dachau, den Busfahrern der Stadt Dachau sowie den Polizisten in der Polizeiinspektion Dachau. Zum ersten Mal begleitete ihn dabei die neue Wahlkreisabgeordnete im Bundestag für Dachau und Fürstenfeldbruck, Katrin Staffler, Nachfolgerin von Gerda Hasselfeldt, die nicht mehr kandidiert hatte. Mit dabei waren auch Landrat Stefan Löwl, der die Weihnachtspräsente des Landkreises überbrachte, sowie Bürgermeister Franz Obesser (CSU) beim Besuch in seiner Gemeinde.

"Wir alle können froh sein, dass es Menschen gibt, die rund um die Uhr für alle anderen da sind. An Heiligabend wird dies besonders sichtbar. Deshalb ist dies auch ein sehr guter Tag, um 'Vergelt´s Gott zu sagen", betonten Seidenath, Staffler und Löwl in ihren Ansprachen. In der Polizeiinspektion Dachau konnte zudem ein weiteres Jubiläum gefeiert werden. Für den stellvertretenden Inspektionsleiter Albert Kapitza war es der zehnte Weihnachtsbesuch der Politiker, den er begleitete, und gleichzeitig sein letzter, da er in wenigen Wochen in den Ruhestand treten wird.