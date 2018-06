8. Juni 2018, 22:01 Uhr 20. Todestag Der Doyen der Heimatforscher

Dachau erinnert an den Historiker Gerhard Hanke

Von Thomas Radlmaier, Dachau

Seine erste Heimat hat Gerhard Hanke nach dem Krieg verloren. Er wird mit seiner Familie aus Böhmen vertrieben, landet 1958 in Dachau und bleibt wie viele andere Heimatlose hier. Während er damals schon direkt in der Stadt lebt, wohnen viele Vertriebene in den Baracken des früheren Konzentrationslagers, später dann in der neuen Siedlung Dachau Ost. Es dauert Jahrzehnte, bis die alteingesessenen Dachauer die Neuen akzeptierten. Hanke will wissen, wie seine neue Heimat tickt, wie sie zudem geworden ist, was sie ist. 1963 schreibt er: "Nur was man kennt und versteht, gehört einem tatsächlich und nur das kann man auch lieben."

Der Historiker Gerhard Hanke hat in Dachau seine zweite Heimat gefunden. Am 11. Juni vor 20 Jahren ist er überraschend an einem Herzinfarkt gestorben. In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift "Amperland" schreibt Stadtarchivar Andreas Bräunling von einem "schweren Schlag für Dachau". Man habe nicht nur einen großen Bürger verloren, "sondern das im wahrsten Sinne des Wortes lebendige Gedächtnis der Stadt Dachau".

Gerhard Hanke hat selbst Geschichte geschrieben. Er kommt am 22. Mai 1924 in Böhmen auf die Welt. Sein Vater lehrt als Professor an einer Ackerbauschule. Hanke interessierte sich früh für die Vergangenheit seiner Heimat. Als er 16 Jahre alt ist, unternimmt seine ersten heimatkundlichen Untersuchungen.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs studiert er in Dillingen und München Staatswissenschaften und Wirtschaftsgeschichte. Der angesehene Historiker Karl Bosl holt ihn 1961 als wissenschaftlichen Sekretär in das Collegium Carolinum, einem Forschungsinstitut der Ludwig-Maximilians-Universität, das sich mit der Geschichte der böhmischen Länder beschäftigt. Später leitet Hanke das Institut in München als Geschäftsführer.

Gleichwohl wird er als Historiker bekannt - wegen seiner Forschungen zur Geschichte der Stadt und des Landkreises Dachau. Er ist der erste Chefredakteur der heimatkundlichen Zeitschrift "Amperland", die im Jahr 1965 das erste Mal erscheint. Er und andere Autoren schreiben in den Beiträgen über die Geschichte der Stadt und des Dachauer Landes. Der heutige Chefredakteur Wilhelm Liebhart erinnert sich noch gut an die Anfangsjahre. Die Autoren seien Hobbyforscher gewesen, sagt er. Doch Hanke habe sie gezwungen, nach wissenschaftlichen Standards zu arbeiten. "Es galten strenge Vorgaben. Er war so etwas wie der Historiker-Papst. Alle mussten sich an ihm messen." Dadurch sei die Zeitschrift immer besser und zu dem geworden, was sie heute ist, sagt Liebhart: "Eine wissenschaftliche Heimatzeitung." Das "Amperland"-Team gewinnt 1995 den Bundespreis der deutschen Heimatzeitschriften und 2004 den Tassilo-Preis der SZ.

Für sein Wirken erhält Hanke mehrere Auszeichnungen, darunter die Goldene Bürgermedaille der Stadt und das Bundesverdienstkreuz. Zu seinen Verdiensten gehört auch der Aufbau eine Stadtarchivs, das er seit 1978 ehrenamtlich leitet. Kurz vor seinem Tod setzt er sich mit Erfolg dafür ein, dass die Stelle hauptamtlich besetzt wird. 1998 stirbt Hanke mit 74 Jahren.

Seinen Nachlass hat er per Testament dem Stadtarchiv überlassen. Auf der Trauerfeier sagt der damalige Oberbürgermeister Kurt Piller, Gerhard Hanke sei ein "Glücksfall für Dachau" gewesen. Die Stadt hat im Baugebiet Weblinger Hang eine Straße nach Gerhard Hanke benannt.