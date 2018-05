22. Mai 2018, 21:45 Uhr 46. Europäisches Blasmusikfestival "Pokal des Herzens" für die Knabenkapelle

Die Knabenkapelle Dachau hat beim 46. Europäischen Blasmusikfestival in Frankreich den "Coup de Coeur" gewonnen. 35 Kapellen mit 2000 Musikern zogen drei Tage lang durch Condom en Armagnac und begeisterten ungefähr 35 000 Besucher. Das 7000 Einwohner große Städtchen liegt Region Armagnac im Herzen der Gascogne. Die Knabenkapelle als einzige deutsche Formation hob sich nicht nur wegen der Dirndl und Lederhosen von den französischen, belgischen und spanischen Gruppen ab. Auch musikalisch waren die Unterschiede groß: Bayerisch-böhmische Blasmusik ist ganz anders als die schnelle und laute Musik der Bandas. Gerade dieser Unterschied sorgte für Furore. Die Knabenkapelle beeindruckte Publikum und die Jury und erhielt dafür den "Pokal der Herzen". Zum Abschluss durfte die Knabenkapelle zusammen mit dem Sieger "Band'à Léo" die Großbühne teilen. "Es ist schon toll, wie viele junge Fans Blasmusik in Frankreich hat" so die Dachauer Musikanten. "Band'à Léo" kommt im August auf Gegenbesuch zum Dachauer Volksfest.