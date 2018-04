27. April 2018, 18:50 Uhr CSU und bayerische Symbole Verdächtiger Kreuz-Zug

"Allzu hoch gehängt" vom 26. April und "Christen kritisieren Kreuz-Offensive" vom 27. April:

Diskriminierend

Der Ministerpräsident hat verfügt, dass in allen Behörden des Freistaates Kreuze im Eingangsbereich aufgehängt werden müssen. Für ihn soll das auch kein religiöses Zeichen sein, sondern "ein Symbol unserer bayerischen Identität und Lebensart". Aus meiner Sicht ist das eine Diskriminierung aller, für die das Kreuz tatsächlich ein religiöses Symbol ist, da es so nur zu einem Symbol der Lebensart degradiert wird. Wenn man in ein Kloster oder eine kirchliche Einrichtung geht, findet man es selbstverständlich und passend, von einem Kreuz begrüßt zu werden, nicht aber bei einem staatlichen Gebäude. Ich schlage vor, als Symbol der bayerischen Identität und Lebensart einen Maßkrug aufzuhängen. Der passt besser. Ingeborg Keil, Germering

Überall CSU-Feinde

Es ist schon ein Kreuz mit dem Volk. Die allmächtige Staatspartei ist von Feinden mittlerweile regelrecht umzingelt. Wer Ministerpräsident Söders Zehn-Punkte-Plan skeptisch betrachtet, ist ein Optimismusfeind. Wer dessen Hyperloops und Raumfahrtpläne belächelt, ist ein Technologiefeind. Wer ein Kreuz nur in der Kirche sehen will, ist ein Religionsfeind. Wer das Verscherbeln von staatlichem Wohneigentum an Investoren anprangert, ist ein Spekulantenfeind. Wer in Bayern einen Untersuchungsausschuss einsetzen will, ist ein Regierungsfeind. Wer das Polizeiaufgabengesetz kritisiert, ist ein Sicherheitsfeind. Und wer sein Kreuz im Herbst nicht bei den rechten Orbanfreunden macht, ist dem eigentümlichen CSU-Verständnis nach wahrscheinlich auch noch ein linksradikaler Demokratiefeind? Manfred Jagoda, Ismaning