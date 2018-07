10. Juli 2018, 18:50 Uhr Bürgerinformation Ohne Debatte

Stadtrat winkt Bau der Eishockey- und Basketballhalle durch

Von Heiner Effern

Eine Prise Humor, geschickte Nachfragen an die Verwaltung, und schon brachte die muntere Debatte ein Ergebnis: Auch in der erweiterten Tourist- und Bürger-Info können sich Münchner künftig für Volksbegehren eintragen. Anfangs stand da noch der Eindruck von Engpässen im Raum, nach etwa zehn Wortmeldungen war klar: Das funktioniert trotzdem. Sie können also doch ein Thema konstruktiv diskutieren, die Münchner Stadträte.

Die Zweifel daran hatten sie vorher in der Stadtratssitzung selbst geweckt. Da stand ein Hochkaräter zur Entscheidung an: Ein privater Investor aus Österreich, der Red Bull Konzern, will im Münchner Olympiapark eine Eishockey- und Basketballhalle bauen. So um die 100 Millionen Euro dürfte sie kosten, die Stadt wird sich neben dem FC Bayern als einer der beiden Hauptmieter engagieren. Seit Jahren laufen dazu hinter den Kulissen diffizile Verhandlungen. Zum einen benötigt die Stadt ein neues Eissportzentrum, ihr eigenes ist marode. Zum anderen überlässt sie einem Konzern auf Erbbaurechts-Basis ein Filetgrundstück in der Stadt. Noch dazu im Olympiapark, den sie mit gutem Grund zum Weltkulturerbe machen möchte.

Als Bürgermeisterin und Sitzungsleiterin Christine Strobl (SPD) den Neubau in der Tagesordnung aufruft, meldet sich zu Wort: niemand. Einstimmig beschlossen ohne Aussprache. Ein Dank von Strobl an alle Beteiligten, das war's. Dass die Grundmaße der neuen Arena deutlich über das alte, abgerissene Olympia-Radstadion hinausgehen werden? Geschenkt. Und was passiert, wenn der Investor mit dem Ergebnis des geplanten Architektenwettbewerbs nicht zufrieden ist? Welche Garantien gibt es, dass die Halle wirtschaftlich kein Flop wird, wenn der FC Bayern als Hauptmieter in zehn Jahren keine Lust mehr auf Basketball hat? Das mag alles intern geregelt sein, die Bürger erfahren davon nichts. Hauptsache, der Engpass in der Cafébar der München-Information ist detailliert geklärt.