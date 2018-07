16. Juli 2018, 18:55 Uhr Brunnen Leitungswasser für alle

Bisher gibt es in München nur einen Trinkwasserbrunnen am Rindermarkt. Wenn es nach der CSU im Stadtrat geht, soll es künftig deutlich einfacher werden, unterwegs an das gute Münchner Leitungswasser zu kommen. Die Stadtwerke sollten das Wasser kostenlos verteilen, fordert die Fraktion in einem Antrag - "gerade in den wärmeren Sommermonaten". Nach der zweijährigen Testphase werde das Baureferat demnächst einen Bericht über den Brunnen am Rindermarkt vorlegen. Es brauche aber mehr flexible Angebote. Mit ihren sogenannten Wasserbars hätten die Stadtwerke die Möglichkeit, Leitungswasser an mobilen Ständen auszuschenken. Dieses Angebot dürfe allerdings nicht nur auf ausgewählten Veranstaltungen nutzbar sein, sondern solle an heißen Tagen auch an zentralen Orten wie dem Marienplatz zur Verfügung stehen. Passanten sollten eigene Becher mitbringen oder Mehrwegbecher aus einem Pfandsystem nutzen.