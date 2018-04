10. April 2018, 18:58 Uhr Brauchtum Studenten lassen sich den Maibaum stehlen

Die Inninger Landjugend hat den Maibaum der Technischen Universität (TU) geklaut, der am Haupthaus an der Arcisstraße aufgestellt werden soll - und die Studenten haben den Dieben auch noch den Weg gewiesen. In der Nacht zum Sonntag kamen die Burschen mit 40 Mann nach Garching, trugen den Maibaum um vier Uhr morgens erst mit Händen weg und fuhren ihn dann mit Traktor und Anhänger zu sich nach Hause. Zuvor hatte ein Spähtrupp mit Farbeimern bewaffnet die arglosen Studenten gefragt, wo sie denn den Maibaum anstreichen sollten. Sie bekamen eine detaillierte Wegbeschreibung für den Campus in Garching. Die Maibaumdiebe aus Inning erhoffen sich nun eine Auslöse, die Studenten der TU wiederum, dass ihnen der Maibaum nun wenigstens direkt in die Innenstadt geliefert wird.