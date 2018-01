8. Januar 2018, 18:50 Uhr Brandstiftung Unbekannte zünden Baugewerbeauto an









Nachdem in der vergangenen Woche Brandstifter bereits den Caddy einer Baufirma in der Au abgefackelt hatten, brannte in der Nacht auf Sonntag nun auch der Citroën einer Baugewerbefirma in der Ludmillastraße in Giesing. Ein Fußgänger alarmierte die Feuerwehr gegen 2.15 Uhr morgens - das erwies sich allerdings als zu spät. Als die Feuerwehr eintraf, brannte der Wagen bereits komplett, und die Flammen hatten auch schon auf das davor parkende Fahrzeug, einen Dacia, übergegriffen. Auch ein Fahrrad, das daneben stand, fing Feuer. Nach Informationen der Polizei entstand an beiden Autos ein Schaden von mehreren zehntausend Euro. Wie bei dem Vorfall in der Entenbachstraße in der Au gehen die Ermittler auch bei dem Fall in Giesing von Brandstiftung aus. Auf die Täter gibt es noch keine Hinweise.