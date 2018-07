12. Juli 2018, 18:45 Uhr Boschetsrieder Straße Motorradfahrer verunglückt tödlich

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Donnerstagmorgen ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Der 24-jährige Münchner war nach Angaben der Münchner Berufsfeuerwehr um 9.19 Uhr mit seiner Honda auf der Autobahn 95 in Richtung Garmisch unterwegs. An der Anschlussstelle München-Kreuzhof bog er auf die Boschetsrieder Straße ab. In der Linkskurve kam der Münchner laut Verkehrspolizei der Bordsteinkante zu nahe, verlor die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Dabei wurde der junge Mann gegen einen Lichtmast geschleudert und erlitt schwerste Verletzungen. Augenzeugen des Unfalls begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Unter laufenden Reanimationsmaßnahmen brachte ihn ein Notarzt in den Schockraum einer Klinik. Doch jede Hilfe kam für den 24-Jährigen zu spät. Er erlag wenig später seinen schweren Verletzungen. Der genaue Unfallhergang wird noch von der Verkehrspolizeiinspektion Weilheim ermittelt. Zeugenhinweise nimmt sie unter Telefon 0881/640-302 entgegen.