9. Februar 2018, 17:35 Uhr Billig-Discounter Primark eröffnet am 17. Mai sein erstes Geschäft in München









Der irische Textildiscounter wird in das Einkaufszentrum Pep in Neuperlach einziehen. Es ist die erste Filiale des Discounters in Bayern.

Von Pia Ratzesberger

Der irische Textildiscounter Primark wird am 17. Mai sein erstes Geschäft in München eröffnen. Es wird die erste Filiale des Discounters in Bayern sein. Primark wird in das Einkaufszentrum Pep in Neuperlach einziehen, dort erweitert man derzeit die Verkaufsfläche um 8000 Quadratmeter auf insgesamt um die 58 000 Quadratmeter. Neben Primark werden noch weitere neun Geschäfte einziehen, unter anderem Dunkin Donuts und Hunkemöller.

Die Firma Primark führt bisher mehr als 20 Filialen im Land, unter anderem in Hamburg, Berlin, Dortmund und Frankfurt, bald soll auch ein Geschäft in Ingolstadt dazukommen. Das Unternehmen ist bekannt für seine extrem niedrigen Preise und steht immer wieder wegen seiner "Fast Fashion" und den damit verbundenen Produktionsbedingungen in der Kritik. Die Kleidung kommt unter anderem aus Textilfabriken in China und Indien, erst am Mittwoch hatte Primark auf seiner Webseite alle Adressen seiner mehr als 900 Zulieferer veröffentlicht.