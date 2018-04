13. April 2018, 18:55 Uhr Bilanz 2017 Wieder im Plus

muss nach Rechnung der Stadtwerke ein Münchner Durchschnittshaushalt pro Jahr für Strom, Erdgas und Trinkwasser ausgeben. Ohne Online-Tarif oder sonstige Rabatte. In Köln liegt dieser Wert bei 2077, in Hamburg bei 2319 und in Berlin sogar bei 2383 Euro. Verglichen werden jeweils die Angebote der sogenannten Grundversorger (zumeist die örtlichen Stadtwerke) sowie ein Verbrauch von 2500 Kilowattstunden Strom, 20 000 Kilowattstunden Erdgas und 96 Kubikmeter Trinkwasser im Mehrfamilienhaus.

Die Stadtwerke vermelden einen hohen Gewinn - vor allem dank ihrer Ökostrom-Anlagen und einer Zahlung aus Berlin

Von Dominik Hutter

Nach zwei Jahren im Minus verdienen die Stadtwerke München (SWM) wieder Geld. 875 Millionen Euro Gewinn vermeldet das kommunale Unternehmen für das Jahr 2017, im Vorjahr stand an dieser Stelle der Bilanz noch ein Verlust von 164 Millionen Euro. Verantwortlich für den Umschwung sind neben zwei einmaligen Sondereffekten vor allem die Gewinne aus dem Verkauf von Ökostrom, der zumeist weitab von München produziert wird - das klassische Geschäft am Heimatstandort verliert zunehmend an Bedeutung.

Die Stadtwerke haben im vergangenen Jahr zudem Schulden in dreistelliger Millionenhöhe getilgt. Sie stehen inzwischen nur noch mit 1,9 Milliarden Euro in der Kreide, vor einigen Jahren waren es noch mehr als drei Milliarden. SWM-Chef Florian Bieberbach rechnet trotzdem mit weiteren schwierigen Jahren für sein Unternehmen. Vor allem im traditionellen Kerngeschäft, also in München selbst, sei die Situation alles andere als einfach. Und auch der Zukunftsmarkt mit den erneuerbaren Energien sei "überhaupt kein Selbstläufer".

Dass die Gewinne 2017 gar so hoch ausgefallen sind, liegt nicht zuletzt an einem unerwarteten Geldsegen aus Berlin: Der Bund hat im Juni 193 Millionen Euro an zu viel gezahlter Brennelementesteuer für das Atomkraftwerk Isar 2 erstattet, an dem die Stadtwerke mit 25 Prozent beteiligt sind. Ein noch dickerer Brocken kam durch das Bündnis mit der britischen Gasfördergesellschaft Centrica zusammen, in das die Stadtwerke ihr komplettes Gasgeschäft eingebracht haben. Seitdem ist laut Bieberbach der Wert des Unternehmens erheblich angestiegen - und das macht sich positiv in den Büchern bemerkbar.

Ohne diese beiden Sondereffekte läge der Gewinn bei etwa 275 Millionen Euro. Da die Bilanz nun wieder im Plus liegt, müssen die Stadtwerke wieder die vereinbarten 100 Millionen Euro Gewinnanteil an den Münchner Kämmerer überweisen. Insgesamt, plus Gewerbesteuer und Konzessionsabgaben, zahlt das Unternehmen etwa 320 Millionen Euro an seine Eigentümerin, die Stadt München.

Im operativen Geschäft vermelden die Stadtwerke einen Allzeit-Rekord: 615 Millionen Euro Gewinn, verglichen mit dem Vorjahr ein Plus von knapp 19 Prozent. Nach Auskunft Bieberbachs hat dazu vor allem beigetragen, dass die in den vergangenen Jahren aufgebauten Öko-Anlagen nun in Betrieb gegangen sind und der dort erzeugte Strom verkauft werden kann. Die Energiepreise seien allerdings weiterhin sehr niedrig. Diese Entwicklung hatte in den vergangenen Jahren maßgeblich das Minus in der Stadtwerke-Bilanz verursacht.

In München selbst laufen die Geschäfte offenbar solide, für Euphorie aber besteht kein Anlass. Das Ergebnis im "traditionellen Kerngeschäft" mit konventioneller Stromerzeugung, der Nahverkehrstochter MVG und den chronisch defizitären Bädern bleibe auf befriedigendem Niveau, sei aber rückläufig, melden die Stadtwerke. Das bereits angelaufene interne Sparprogramm SWM 22 soll daher fortgesetzt werden. 800 Millionen Euro haben die Stadtwerke investiert - in alle Bereiche von erneuerbarer Energie über die Strom- und Wassernetze sowie neue Busse und Bahnen bis hin zum Glasfasernetz. Den einen ganz dicken Posten habe es im vergangenen Jahr nicht gegeben, berichtet Bieberbach. Aber mehrere neue U-Bahnen und Busse mussten bezahlt werden, zudem tauchen die Sanierung sowohl des Cosima- als auch des Olympiabads in der Bilanz auf.

Auch in den kommenden Jahren sind hohe Investitionskosten zu erwarten. Umbau und Sanierung des U-Bahnhofs Sendlinger Tor verschlingen viel Geld, die Sanierung des Olympiabads geht weiter, dazu kommen die neue Geothermieanlage am Kraftwerk Süd sowie der Ausbau des Fernkälte- und Glasfasernetzes. Bieberbach rechnet auch künftig mit schwarzen Zahlen - allerdings mit nicht mehr gar so hohen wie 2017.